Başkan Uzundemir’den 18 Mart mesajı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108.yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Çanakkale Zaferinin, büyük imkânsızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunun altını çizen Başkan Uzundemir, “Çanakkale Zaferimizin 108. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanımızın toprakları, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Bu düşünceler ile Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü ilk günkü heyecan ve gururla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’deki bütün şehit ve gazilerimizin, bu ülke için şehit olmuş ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.