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Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN YENİ GENELGE İLE TİCARİ TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ OLARAK KULLANILAN ARAÇLAR HAKKINDA ÜYELERİNE UYARILARDA BULUNAN MİLAS ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI NUROL PASKAL MADDELERİ YİNELEYEREK ÜYELERİNE HATIRLATMADA BULUNDU…

Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN YENİ GENELGE İLE TİCARİ TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ OLARAK KULLANILAN ARAÇLAR HAKKINDA ÜYELERİNE UYARILARDA BULUNAN MİLAS ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI NUROL PASKAL MADDELERİ YİNELEYEREK ÜYELERİNE HATIRLATMADA BULUNDU…

12 Mayıs 2020 Salı 14:41
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Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, ticari taksi duraklarındaki üyelerine İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip, dezenfekte edileceğini ifade eden Paskal, “Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek” dedi.

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