Başkan Oktay’ın Ramazan Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay mesajında “Bu sene de pandemi nedeniyle evlerimizde, sevdiklerimizden uzakta bayramı kutluyoruz. Ancak ben bu zor zamanların geçip güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza can-ı gönülden inanıyorum” dedi.

Başkan Oktay mesajının devamında ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tüm dünya olarak zor günler geçiriyoruz. Hepimiz bayramda sevdiklerimizle bir arada olmak, bayram neşesini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Ancak sağlığımız her şeyden önemlidir. Bu nedenle bu bayramımızı da evlerimizde kutlayacağız. Ben bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramınızı kutlar; sağlıklı günler dilerim.”