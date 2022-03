Başkan Oktay’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Oktay mesajında, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 8 Mart 1857 tarihinin altında yatan hazin bir yaşanmışlıktan yola çıkılarak, daha sonra emeğe ve emeğin mimarları kadınlara atfedilmiştir. Bereketli her toprağın üzerinde, bağımsız her milletin mücadelesinde, medeniyeti benimsemiş her toplumun nezaketinde, yeniliğe ve gelişime açılan her kapının ardında kadınlar vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ diyemez” sözleriyle Türk kadınının tarihimizin en eski dönemlerinden bu yana toplumsal hayatın içinde başrol oynadığını ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nde de en ön safta yer aldığını belirtmiştir. Ancak ne var ki kadınlar hala dünyanın hemen her yerinde emek ve hak ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Ülkemizde ise özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri kadınların haklı mücadelesinin henüz bitmediğini göstermektedir. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir insan hakları sözleşmesidir. Her gün bir kadın cinayetiyle sarsıldığımız ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması bundan sonra daha fazla kadının cinayete kurban gitmesi anlamını taşımaktadır. Bizler sadece 8 Mart’ta değil her zaman eşitlik, özgürlük ve adalet için dayanışma içinde olmanın, ortak bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguluyoruz. Şiddetsiz bir hayatın güvencesi için İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar uygulamaya geçtiği; kadınlarımızın evde, sokakta, okulda, iş hayatında kısacası yaşamının hiçbir alanında susturulmamış ve özgürce var olabildiği, kadın sorunlarının sadece kadınların değil insanlık sorunu olarak değerlendirildiği ve çözümlendiği bir dünya dileğimle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.