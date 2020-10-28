Başkan Oktay’ın 29 Ekim mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Oktay mesajında birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Bizler ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak güçte, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak kararlılığındaki milyonlarız. Biz biriz, birlikteyiz, yüreği cumhuriyet sevgisiyle atan milyonlarız” ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın mesajının devamında, “Bugün özgürlüğümüzün ve aydınlanmanın günü. Bugün tüm dünyaya bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi ilan ettiğimiz gün. Bugün onurlu bir halkın yeniden ayağa kalkışı; küllerinden yeniden doğuş günü.

Bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan demokrasinin, özgürlüğün, uygarlığın ışığı Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Cumhuriyet biziz. Peki biz kimiz? Biz Atamızın Cumhuriyeti emanet ettiği gençleriz, geleceğin teminatı çocuklarız, kurtuluş inancıyla cepheye mermi taşıyan kadınlarız, Atamızın devrimlerinin ve ışığının peşinden koşan milyonlarız, biz Türk ulusuyuz.

Bizler ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak güçte, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığındaki milyonlarız. Biz biriz, birlikteyiz, yüreği cumhuriyet sevgisiyle atan milyonlarız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarının, vatanı için canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurunda saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.