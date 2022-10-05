Başkan Oktay’dan kurumlara çağrı

Marmaris Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısı Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Başkan Oktay önümüzdeki kış sel felaketleri yaşanmaması için tüm kurumları bir kez daha göreve çağırdı.

Marmaris Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısı Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay toplantıyı gündem değerlendirmesiyle açtı. Bu yaz yaşanan yangın felaketlerine değinen Başkan Oktay “Marmaris için üst üste bu kadar orman yangını yaşamak gerçekten ağır oldu. Hepimizin içini kararttı. Umarız daha fazla yangın yaşamayız bu son olur” ifadelerini kullandı. Ardından geçen kış sezonunda İçmeler Mahallesi’nde yaşanan sellere ilişkin de konuşan Başkan Oktay, “Tüm ilgili kurumlara olması muhtemel sel felaketlerine ve körfezimizin daha fazla kirlenmemesine dair, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resmi yazılarımızı gönderiyoruz. Tüm kurumların bir an önce bu önlemleri alması çağrısında bulunmak istiyorum. Bu olumsuzluklardan tüm Marmaris etkileniyor. İvedi şekilde herkes görev ve sorumluluğunu yerine getirmelidir” dedi.

Toplantıda geçen ay hayatını kaybeden meclis üyesi Ceyhan Eroğlu da anıldı. Çok üzüntülü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Siyaseten farklı kulvarlarda olsak da yüreği insan sevgisiyle dolu, turizme önemli katkıları bulunmuş çok değerli bir ağabeyimizdi. Kendisini tekrar anıyor, ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu. Ceyhan Eroğlu’ndan boşalan koltuğa gelen Elmas Ulupınar’a hayırlı olsun dileklerini de ileten Oktay “Kentimiz için olumlu çalışmalara imza atacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 11 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.