Başkan Oktay’dan kadınlara tam destek

Bayırlı kadınların kurduğu kooperatifin yöneticilerini ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Özellikle son dönemde yaşadığımız ekonomik zorluklar kooperatiflerin değerini daha da arttırıyor. Sizler üretip ekonomiye katkı sundukça hem ülkemiz hem de bölgemiz kalkınacaktır. Desteğimiz sizinle” diye konuştu.

Bayır Güçlü ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Bayır’da Nurten Öztürk’ün destekleriyle kurulan kooperatifin Başkanı Büşra Şahin, yönetim kurulu üyeleri, Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı ve Muğla Kadın Girişimciler İl Başkan Yardımcısı Ayşe Aras’ın hazır bulunduğu ziyarette yapılan çalışmalar konuşuldu.

Kadınların üretime katkısına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Oktay, “Kadın kooperatifleri çok önemsediğim bir proje. Ülkemizin kalkınması için üretimin önemini biliyoruz. Özellikle kadın girişimcilerin ekonomik özgürlüğünü kazanması ise ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Biliyorsunuz belediyemizin desteğiyle ilk kadın kooperatifi göreve geldiğimiz ilk zamanlarda kurulmuştu. MAKKO’nun ardından sayılarının artması çok değerli. Özellikle son dönemde yaşadığımız ekonomik zorluklar bu kooperatiflerin değerini daha da arttırıyor. Sizler üretip ekonomiye katkı sundukça hem ülkemiz hem de bölgemiz kalkınacaktır. Desteğimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizinle olacak” dedi.

Kooperatif Başkanı Büşra Şahin ise yapılacak projelerden bahsederek, “Belediyemizin desteği hep gördük. Bölge halkımız için çok önemli projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.