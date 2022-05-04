Başkan Oktay’dan bayram ziyaretleri

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşları ziyaret etti.

Önce Huzurevi, ardından da otogar esnafı ile bayramlaşan Başkan Oktay, Hisarönü, Değirmenyanı ve Turgut’ta yaşayan yaşlı, engelli ve hastaları ziyaret ett. Yaşlıların ve hastaların hal ve hatırlarını sorarak iyi bayramlar diledi. Belediye ekiplerinin küçük hediyeler getirdiği vatandaşlarla sohbet eden Oktay, “Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bayramda da ziyaret ederek birlikteliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek istedik. En başta sağlık dilekleriyle bayramınızı kutluyoruz” dedi.

Başkan Oktay ayrıca vefat etmiş Marmaris belediye başkanlarının da mezarlarını ziyaret etti. Merhum başkanlar Konti Ali Aygün, Zeki Güven, Kemal Seyfettin Elgin, Muharrem Elgin, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Karadinç, Hüseyin Fikri Öztan, Kadir Yalçın’ın mezarı başında dua okuyan Oktay’a Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Meclis Üyesi Ali Aygün eşlik etti.

Başkan Oktay, bayramın ikinci günü de sahada çalışan temizlik emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. "Bayramda da ilçemiz için çalışan siz değerli emekçilerimize bir kez daha teşekkür eder, iyi bayramlar dilerim" dedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine de katılan Oktay burada da partililerle bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya CHP PM Üyesi Gizem Özcan Sayar, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban da katıldı.