banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem

Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MUĞLA 24.07.2021, 13:21
Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı
banner502

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Oktay, şunları söyledi; “Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilincinde, tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getirmeye çalışan gazeteciler; demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesidir.

Değerli gazetecilerimiz her türlü olumsuz koşullara rağmen büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getirerek; halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde ve ülkemizde görev yapan değerli gazetecilerimizin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501