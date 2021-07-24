Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Oktay, şunları söyledi; “Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilincinde, tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getirmeye çalışan gazeteciler; demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesidir.

Değerli gazetecilerimiz her türlü olumsuz koşullara rağmen büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getirerek; halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde ve ülkemizde görev yapan değerli gazetecilerimizin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."