Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu

Muğla Marmaris’te yaşayan Dağ çiftinin 1 yaşına basan SMA Tip 1 hastası kızları Zehra’nın doğum günü kutlamasına katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris halkını Zehra’nın kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Marmaris’te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra’nın birinci yaş günü için kutlama düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da kampanya gönüllülerince düzenlenen kutlamaya katılarak aileyi ve Zehra bebeği yalnız bırakmadı. Baba Abdullah Dağ’ın çalıştığı işyerinde düzenlenen kutlamada ‘İyi ki doğdun Zehra’ şarkısı eşliğinde doğum günü pastası kesildi.

Ailesinden Zehra bebeğin sağlık durumu ve yardım kampanyası hakkında bilgi alan Başkan Oktay, Zehra’nın sağlığına kavuşması için yardım kampanyasına destek olunmasını istedi. Başkan Oktay, “Marmaris’in incisi Zehra Bebeğimiz bugün 1 yaşına bastı. Biz de bu özel günde minik Zehra’yı ve ailesini yalnız bırakmadık. SMA hastası Zehra’nın hayata tutunması ve sağlık dolu nice yaşlar kutlaması için destek vermeye devam edeceğiz. Lütfen herkes az çok demeden valilik izinli yardım kampanyasına destek olsun ve Zehra yurt dışındaki gen tedavisine kavuşabilsin. SMA değil Zehra kazansın” dedi.