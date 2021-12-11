Başkan Oktay yağıştan zarar gören bölgelerde incelemelere devam ediyor

Geçtiğimiz Cumartesi günü sel felaketinin yaşandığı Marmaris’te yaralar sarılmaya devam ederken Belediye Başkanı Mehmet Oktay, incelemelerini sürdürüyor. Oktay, “Maalesef ki risk hala devam ediyor. Alınması gereken önlemlere ilişkin yetkili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, cumartesi gecesi yaşanan yoğun sağanak yağışın etkilediği Hisarönü, Değirmenyanı, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Osmaniye bölgelerinde incelemelerde bulundu. Buradalar İçmeler kadar olmasa da hasar meydana geldiğini hatırlatan Başkan Oktay, sel sularının hangi taraftan aktığını ve nerelere zarar verdiğini tespit ederek yapılacak çalışmaları belirlemeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Oktay, “Hem toprağın suyu tutamaması hem de kesim sahalarındaki ağaç, tomruk, kaya parçalarının dere yataklarını tıkaması nedeniyle bu felaketi yaşadık. Kendi teknik ekibimiz bu belirlenen tespitlerle ilgili çalışmalar yapacak. Ancak ormanlık alanlar, dere yataklarının ıslahı ve altyapı ile ilgili yetki Marmaris Belediyesi’nde olmadığı için diğer kurumlarla da bunlara paylaşarak onların çalışma yapması için girişimlerde bulunacağız” dedi.

Belediye Başkanı Oktay, “Biz yangının hemen ardından ilgili kurumlarla görüşerek yapılması gerekenler hakkında görüşlerimizi ilettik. Cumartesi günü bir felaket yaşadık ama maalesef ki risk devam ediyor. Gereken çalışmaların yapılması için kurumlarla görüşüyoruz” açıklamasını yaptı.

"300 kamyon balçık temizlendi, 250 ton atık çıkartıldı"

Zararın en çok yaşandığı İçmeler’de temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Oktay, “Zaman zaman yağan yağmur çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı zorlasa da temizlik çalışmaları devam ediyor. Birinci haftanın sonunda yaklaşık 300 kamyon balçık temizlendi, 250 ton da atık çıkarıldı” diye konuştu.