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Başkan Oktay, Ramazan Bayramı’nda vatandaşları yalnız bırakmadı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı boyunca 500’den fazla esnaf, 25 dernek ve kahvehaneyi gezdi. Başkan Oktay, hasta ve yaşlı 20 Marmaris sakinini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

MUĞLA 06.05.2022, 10:20
Başkan Oktay, Ramazan Bayramı’nda vatandaşları yalnız bırakmadı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı boyunca 500’den fazla esnaf, 25 dernek ve kahvehaneyi gezdi. Başkan Oktay, hasta ve yaşlı 20 Marmaris sakinini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 3 günlük Ramazan Bayramı’nı vatandaşlarla iç içe geçirdi. Arife de dahil tüm bayram boyunca vatandaşları ziyaret eden Oktay, Sevgi Yolu, Kapalıçarşı, Yat Limanı, İçmeler ve Armutalan’da 500’den fazla esnafın dükkanına tek tek uğradı. Merkez, Armutalan, Beldibi, İçmeler gibi mahallerde bulunan 25 dernek ve kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, hasta ve yaşlıları da unutmadı. Oktay, Değirmenyanı, Turgut ve Hisarönü’nde de 20 hasta ve yaşlı Marmaris sakinini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Oktay bayramın son günü de kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyeleri ile birlikte kahvehane ve dernekleri gezen Oktay kahvehanede oturanlarla sohbet etti. “Marmaris geçen yıl birçok badire atlattı. Yaşananlar hiç kolay değil” diyen Oktay, “Geriye dönüp baktığımızda pandemi, kapanmalar, yangın felaketi, arkasından yaşadığımız seller derken gerçekten kötü zamanlardı. Belki de hiçbir kent böyle üst üste badire yaşamamıştır. Ama biz hep birlikte ayakta kalmayı başardık. Bu da bizim dayanışma kültürümüzden, birbirimize güvenmekten, birbirimize inanmaktan ileri geliyor. Özellikle bu yaz itibariyle sezonumuz iyi olacak diye gözüküyor. Zaten öncesinde yaptığımız çalışmalar da vardı. Şimdi üzerine koyarak devam edeceğiz. Bundan sonra Marmaris’in önü daha da açık” ifadesini kullandı.

Oktay, arife günüyle birlikte 4 gün boyunca Marmaris’in dört bir yanında vatandaşları ziyaret ettiklerini belirterek, “Bayramda birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşadık. Bizi konuk eden halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

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