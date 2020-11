Başkan Oktay, öğretmenleri unutmadı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, öğretmenleri unutmadı. Pandemi dolayısıyla toplu etkinlik yapmayan Başkan Oktay, sadece İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ı ziyaret etti. Oktay ayrıca ilçedeki okullara da çiçek gönderdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Atatürk Meydanı’nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Azgan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına 3 kişi öğretmen yemini etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Öğretmenler Günü’nü kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise pandemi nedeniyle etkinlik düzenleyemediklerini belirterek, “Pandemi hepimizin hayatında alışkanlıklarımızda büyük değişkenliklere yol açtı. Sizler de her gün görmeye, sevmeye, bildiklerinizi aktarmaya alıştığınız öğrencilerinizden uzak kaldınız. Hatta online eğitimle tanıştınız. Mesleğin her anına yaydığınız özveriyi bu süreçte de fazlasıyla gösterdiniz. Ancak her zaman dediğiniz gibi her şeyin başı sağlık. Yaşadığımız bu zorlukları, tedbirlere uyarak el birliğiyle atlatacağımıza inancım tam. Bu zor günler geçtikten sonra yeniden korkmadan bir araya gelerek, korkmadan kutlamalar yapacağız. O güne kadar lütfen kendinize çok dikkat edin ve kurallara uymanın önemini öğrencilere anlatmaya devam edin” ifadesini kullandı.

Oktay, tüm öğretmenleri temsilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ı ziyaret etti. Belediye görevlileri de tüm okullara çiçek götürerek Başkan Oktay’ın kutlama mesajını iletti.