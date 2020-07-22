Başkan Oktay, Marmaris’in tanıtım filminde rol aldı
BAŞKAN OKTAY, MARMARİS’İN TANITIM FİLMİNDE ROL ALDI
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ‘Marmaris eşittir özgürlük’ ana temasıyla hazırlanan ve Marmaris’in tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan tanıtım filminde rol alarak, insanları ilçeye davet etti.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’in tanıtımı için çekilen bir tanıtım filminde rol aldı. Özellikle pandemi sürecinde uzun süre evde ve özgürlüklerden büyük ölçüde mahrum kalmış olmanın oluşturduğu serbestlik ve gezme özlemi duygusu temel alınarak hazırlanan film, ‘Marmaris eşittir özgürlük’ ana temasıyla hazırlandı. Marmaris’in sosyal, kültürel, doğal ve tarihi özellikleriyle çağdaş şehir yaşantısına vurgu yapılan filmde esas arayışı ‘özgürlük’ olan tüm insanlara tercihlerini Marmaris’ten yana kullanmaları tavsiye ediliyor.
Tarihi Kale, Günnücek Milli Parkı, Amos, İncekum Plajı, Sedir Adası, Kız Kumu, Yat Limanı gibi Marmaris’in tarihi ve doğal güzelliklerinin sergilendiği filmde Başkan Oktay, “Biz Marmaris’te deniz, doğa ve güneşten fazlasını yaşıyor ve milyonlara yaşatıyoruz; özgürlük. Çünkü özgürlük bu coğrafyanın tabiatında var. Marmaris eşittir özgürlük ve bunu en çok siz hak ettiniz. Özgürlüğe hoş geldiniz” diyerek insanları Marmaris’e davet ediyor.
Mehmet Sinan Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı film sosyal medya mecralarında yayınlanmaya başladı.
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