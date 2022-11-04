Başkan Oktay: "Marmaris’i ortak akılla yönetiyoruz"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ederken, "Marmaris’i ortak akılla yönetiyoruz" dedi.

Ulaşılabilir, hesap verebilir ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, esnaf ziyaretleri ve site toplantılarına devam ediyor. Oktay bu hafta Yaşamkent Sitesi’ni ziyaret ederken Yeniyol Caddesi’nde de esnaflarla bir araya geldi. Yeniyol Caddesi’ndeki esnafla görüşen Oktay, tek tek tüm dükkanları ziyaret etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Meclis Üyeleri Ali Aygün ve Zülal Akyüz’le birlikte ziyaretleri gerçekleştiren Oktay, ülke genelindeki ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan esnafa bol kazançlar dilerken; onların öneri ve isteklerini de dinledi.

’Kapınızı Çalıyor, Ortak Akılda Buluşuyoruz’ sloganıyla Yaşamkent Sitesi’nde düzenlenen toplantıda ise site sakinleriyle bir araya gelen Oktay, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. “Marmaris’i ortak akılla yönetiyoruz” diyen Oktay, “Mümkün olduğu kadar sizlerin taleplerini, önerilerini, isteklerini yerine getirmeye uğraşıyoruz. Zaman zaman geç kalabiliyoruz. Özellikle yaşadığımız doğal afetler ve ekonomik kriz gibi elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı aksamalar yaşayabiliyoruz. Ama mümkün olduğunca Marmarisimizin her yerine yetişmek için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Site sakinlerinin taleplerini tek tek not eden Oktay, hemen yapılabilecek olanlarla ilgili birim amirlerine talimatlar verirken, uzun vadede yapılacaklarla ilgili de projeler üreteceklerini söyledi.