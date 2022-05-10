Başkan Oktay Marmaris’e gelen yelkenliyi yolcu etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, minimum karbon ayak izi hedefiyle Hopa’dan ‘Gelecek için Yelken Açıyoruz’ yolculuğu çerçevesinde Marmaris’e gelen yelkenliyi yolcu etti.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı, minimum karbon ayak izi hedefiyle Hopa’dan ‘Gelecek için Yelken Açıyoruz’ yolculuğu başlattı. 22 Nisan’da başlayan ve motor kullanılmadan yalnızca yelkenle gerçekleştirilen tur çerçevesinde yelkenli dün Marmaris’e geldi. Atatürk Meydanı’nda yelkenliyi karşılayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün de yolcu etti.

Gittikleri her yerden deniz suyu örneği alan ekip ile buluşan Oktay, çalışmalara veri olması açısından denizden aldığı suyu teknenin kaptanı Murat Tan’a teslim etti. Aldıkları deniz suyu örnekleriyle Türkiye’nin denizleriyle ilgili araştırma yapacaklarını söyleyen Tan, “Marmaris’in suyu bize emanet. Misafirperverlikleri için belediye başkanımıza ve tüm Marmaris halkına teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz için şimdi yelken açıyoruz” dedi.

Yelkenli Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.