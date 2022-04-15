Başkan Oktay Marmaris’e gelen Ukraynalılarla görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ukrayna’daki savaştan kaçarak Marmaris’e gelen ailelere ziyaret etti. Savaşın bir an önce bitmesi dileğinde bulunan Oktay, “Bütün Marmaris halkı sizin için en iyisini diliyor” ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçan kadın ve çocukların sığındığı yerlerden biri de Marmaris oldu. Çiftlik Koyu’ndaki bir otelde ağırlanan kadın ve çocuklardan oluşan grubu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ziyaret etti. İşletme sahibi Alper Şentürk’le birlikte otelde kalan ailelerle görüşen Oktay, çocuklara da küçük hediyeler verdi.

Yaklaşık 3 hafta önce Ukrayna’nın en çok zarar gören Buça, Harkov ve Mariupol kentlerinden önce İstanbul’a oradan da Marmaris’e gelen kişilerle görüşen Başkan Oktay, tüm dünyanın savaşın acı yüzüne bir kez daha tanık olduğunu söyledi.

Oktay, “Ülkemizin kuzeyinde devam eden savaşı endişeyle takip ediyoruz. Evlerini bırakıp başka ülkelere gitmek zorunda kalan yüzbinler var. Biliyoruz ki tek istekleri evlerine geri dönmek. Bizler de Marmaris’te ağırladığımız misafirlerimize moral verebilmek ve özellikle çocukların yaşananlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Onların korkularını, endişelerini biz de paylaşıyoruz. Bütün Marmaris halkı onlar için en iyisini diliyor. Umarız bunlar en kısa zamanda biter” ifadesini kullandı. Oktay, onları gönüllü olarak otelinde ağırlayan Alper Şentürk’e de bu güzel davranışından dolayı teşekkür etti.

Verdiği destek için Başkan Oktay’a ve Marmaris Belediyesi’ne teşekkür eden Ukraynalılar ise “Birçoğumuzun evi tamamen yok oldu, tanıdıklarımız öldü. Korkudan ve bomba seslerinden uyuyamıyorduk. Burada artık uyuyabiliyoruz. Savaş bitip geri döndüğümüzde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak en zor zamanda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz” dediler.

Buça’dan gelen bir genç kız da teşekkür için Başkan Oktay’a Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan küçük bir hediye verdi.