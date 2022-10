Başkan Oktay: "Marmaris ikinci yüzyıla hazır"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmaris’te coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği fener alayında bayrak ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi bayram coşkusunu yüreğinde hissetti. Can Gox’un konser verdiği kutlamalarda yaptığı konuşmada “Marmaris ikinci yüzyıla hazır mı?” diye soran Belediye Başkanı Oktay’a binlerce kişi hep bir ağızdan ‘evet’ yanıtını verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Marmaris’te coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi’nin organize fener alayı ve cumhuriyet konserinde binlerce kişi bayram coşkusunu yaşadı. Akşam saat 20.00’de Ketenci Otel önünde başlayan etkinliklerde ilk olarak DJ performansı sergilendi. DJ Muzo’nun yayınladığı şarkılarla coşan vatandaşlar gönüllerince dans etti. Etkinlik sırasında otelin çatısından sarkıtılan Atatürk ve Türk Bayrağı ile uçurulan balonlar büyük alkış aldı. Ardından fener alayı başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy, belediye başkan yardımcıları ve binlerce Marmarisli ellerinde bayraklarla marşlara ve şarkılara eşlik ederek yürüdü. 100’er iki ve 200 metrelik bir bayrağın açıldığı ve Türk Chooper motosiklet grubunun başını çektiği kortejin yürüyüşü Atatürk Meydanı’nda sona erdi.

Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği Cumhuriyet konserinde ünlü Anadolu Rock sanatçısı Can Gox sahne aldı. Cem Karaca, Barış Manço, Ahmet Kaya, Ferdi Özbeğen gibi unutulmaz isimlerin şarkılarını yorumlayan sanatçıya binlerce kişi eşlik etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Can Gox’a teşekkür etmek ve halkın bayramını kutlamak için sahneye çıktı. “99 yıl önce bugün bağımsızlığımızı, onurumuzu ve özgürlüğümüzü armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve şehitlerimize saygıyla minnetle anıyorum” diyen Oktay, “99 yıl boyunca birçok şekilde farklı zamanlarda cumhuriyetimiz hep saldırıya uğradı. Hala da bu saldırılarla ilgili çok ciddi şüphelerimiz var. Ama bu saldırılar hiçbir zaman bu başarıya ulaşmadı. Bunların başarıya ulaşmamasının tek sebebi Cumhuriyet sevgisinin, Mustafa Kemal Atatürk sevgisinin kalplerimize işlemiş olması ve oradan hiçbir şekilde sökülemeyeceğidir” ifadesini kullardı.

"Önümüzde büyük bir sınav var"

Konuşmasında ikinci yüzyıl vurgusu yapan Oktay, Cumhuriyet’in 100. yılını, yıl boyu devam edecek kutlamalar yapacaklarını belirterek “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gideceğiz. Önümüzde tarihi bir sınav var. Ben bu sınavı başarıyla vereceğimize eminim. İkinci yüzyıla gerçek anlamda demokrasi, gerçek anlamda Cumhuriyet, gerçek anlamda Mustafa Kemal’in askerleri olarak gireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu. “Marmaris ikinci yüzyıla hazır mı?” diye soran Oktay’a binlerce kişi hep bir ağızdan ‘evet’ yanıtını verirken “Yolumuz Cumhuriyet yolu olsun” diyerek sözlerini bitiren Oktay sanatçı Can Gox’a günün anlam ve önemine dair bir hediye takdim etti. Daha sonra izleyicilerden cep telefonlarının ışığını açmasını istenirken Başkan Oktay ve Can Gox bu muhteşem manzarayla fotoğraf çektirdi. Kutlama Can Gox’un konseriyle coşku içinde devam etti.