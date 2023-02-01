Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu’nu Marmaris’e davet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapımına başlanan yeni belediye hizmet binası, katlı otopark, kültür merkezi projeleri ve diğer çalışmalarla ilgili sunum yaparak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Marmaris’e davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Oktay, yapımına başlanan yeni belediye binası ve çok yakın bir zamanda başlayacak olan otopark-kültür merkezi projesiyle ilgili sunum yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un da hazır bulunduğu ziyarette CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de Başkan Oktay’a eşlik etti.

“Siz değerli Genel Başkanımıza Marmaris halkının selam ve sevgilerini iletiyorum” diyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na belediye binası ve katlı otopark - kültür merkezi projeleriyle hazırlanan sunumu aktardı. Marmaris’in uzun yıllardır yeni bir belediye hizmet binasına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Oktay; “50 yıllık bir binada hizmet veriyorduk. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de büyük etki gösteren ve maalesef ki 117 vatandaşımızın can verdiği depremde Marmaris de ciddi anlamda sarsıldı. Depremin hemen ardından testler yaptırdık ve riskli çıkınca belediye binamızı ivedi olarak boşalttık. Çünkü hiçbir çalışanımızın ve vatandaşımızın hayatını riske atamazdık. Şu an iki ayrı binada hizmet veriyoruz. Yapımına başladığımız binayı en kısa sürede tamamlayarak tüm birimleri tek çatı altına toplayacağız” dedi.

Başkan Oktay, Marmaris’in otopark sorununa bir nebze çözüm olacak katlı otopark ve üstü kültür merkezi olarak planlanan yapının da çok kısa sürede yapımına başlayacaklarını belirterek her iki projeyle ilgili teknik detaylar anlattı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu Marmaris’e davet etti.

“Marmaris’i yakından takip ediyorum”

Marmaris’i ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris’in sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, “Marmaris’i ve çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Önemli başarılara imza atıyorsunuz. Türkiyemizin aydınlık yüzü Marmaris’e ve değerli vatandaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum” diye konuştu.