Başkan Oktay, Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte Marmaris’te yaşayan Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen Başkan Oktay, Kıbrıs gazilerinin anılarını dinledi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıldönümü dolayısıyla Marmaris Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından bir yemek düzenlendi. Marmaris’te yaşayan gazilerin ağırlandığı yemeğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Yemekte Kıbrıs Harekatıyla ilgili anılarını paylaşan gaziler, bir arada olmanın keyfini yaşadı. Burada bir konuşma yapan Dernek Başkanı Azmi Özkan, “Amacımız hatıralarımızı tazelemek ve bir arada olmaktı. Yemeğimize katılarak bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

48 yıl önce Kuzey Kıbrıs’ı özgürlüğüne kavuşturan Mehmetçikleri her zaman minnet ve saygıyla andıklarını belirten Başkan Oktay ise “Yavru vatan Kıbrıs’ın bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan sizlerle bir arada olmak, sizlerin anılarını dinlemek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sizlerin nezdinde tüm askerlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Şehit olan Mehmetçiklerimize ve aramızdan ayrılan askerlerimize Allah’tan rahmet sizlere uzun ömürler diliyorum” dedi.