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Başkan Oktay Anteplilerin iftarına konuk oldu
MUĞLA (İHA) - MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKTAY, MARMARİS GAZİANTEPLİLER DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ İFTAR YEMEĞİNE KATILDI.
MUĞLA 19.04.2023, 12:06
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Oktay, “Bizler de iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazan’ın manevi hazzını yaşıyoruz. Davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, hayırları vesile olmasını diliyorum” dedi.
Dernek Başkanı Ökkeş Hakan Şener’in ev sahipliğindeki iftar yemeğinde Antepli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oktay’a Belediye Meclis Üyesi Cengiz Kaya ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da eşlik etti.