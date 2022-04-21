Başkan Oktay, “23 Nisan bir milletin gurur günüdür”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda “23 Nisan kahraman bir milletin gurur günüdür” ifadesini kullanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm vatandaşları üç gün sürecek olan etkinliklere davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 23 Nisan 1920 tarihinin kurtuluşun ve kuruluşun miladı olduğunu vurgulayan Oktay, “23 Nisan kahraman bir milletin gurur günüdür” ifadesini kullandı.

“102. yılında da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevincini hepimiz yüreklerimizde hissediyoruz” diyen Oktay, “23 Nisan 1920; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması nedeniyle milli mücadelenin mihenk taşlarından biri olan 23 Nisan, tam bağımsızlık için büyük bedeller ödemiş kahraman bir milletin gurur günüdür. En büyük mirasımız olan ulusal egemenliği bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle son iki yıldır çocukların bayramı gönüllerince kutlayamadığını söyleyen Oktay, bu yıl belediye olarak birçok etkinlik organize ettiklerini belirterek “Bu sene Marmaris’in farklı noktalarında düzenleyeceğimiz şenlikler ile çocuklarımızla birlikte hepimiz bayram coşkusunu yaşayacağız” diyerek tüm Marmaris halkını etkinliklerine davet etti.

Marmaris Belediyesi 23 Nisan Bayramı’nda ilçenin 4 farklı noktasında etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler 22 Nisan Cuma ve 23 Nisan Cumartesi günleri 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Armutalan Kültür Merkezi ve İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 23 ve 24 Nisan’da Burunucu Macera Parkı’na giriş ve tüm macera oyun grupları ücretsiz olacak.

19 Mayıs Gençlik Meydanı’ndaki ilk etkinlik 22 Nisan Cuma günü saat 18.00’de Hacivat-Karagöz ve meddah gösterileri olacak. 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak etkinliklerde Günseli Top ve öğrencilerinin resim sergisi, Kent Konseyi çocuk resimleri sergisi açılacak. Sahne performansları, sürpriz yarışmalar, ikramlar, animasyonlar, çek çek turlarının düzenleneceği etkinlik akşam saatlerine kadar devam edecek.