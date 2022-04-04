Başkan Oktay, 13 kilometrelik sahili yürüyerek denetledi

Yaz hazırlıklarının devam ettiği Marmaris’te çalışmaları hızlandıran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler’den Yat Limanı’na kadar olan yaklaşık 13 kilometrelik sahil bandını yürüyerek denetledi.

Yeni sezona hazırlanan Marmaris’te çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da birim müdürleriyle birlikte sahil bandında denetim yaptı. Temizlik, zabıta, park bahçeler, fen işleri ve destek hizmetleri müdürleriyle birlikte İçmeler’den Yat Limanı’na kadar yaklaşık 13 kilometrelik sahil bandını yürüyen Oktay, eksikler ve yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi.

İşletme sahipleri ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Oktay; “İki senedir yaşadığımız sıkıntıları, felaketleri geride bırakarak bu yıl çok güzel bir sezon yaşamayı umut ediyoruz. Güzel olacağına dair işaretler de kendini gösteriyor. Yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye başladı. Bu yıl özellikle Birleşik Krallık’tan yoğun bir şekilde turist gelmesini bekliyoruz. Kentimizi de yaz sezonuna hazırlamak için gerekti tüm çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Yapımında son aşamaya gelinen Yunus Nadi Caddesi 2. Etap çalışmalarını da inceleyen Başkan Oktay, “Sezon öncesi yol inşaatlarını tamamlamak ve eksikleri gidermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kimi noktalarda yaşanan sorunları veya gecikmeleri en aza indirmenin çabası içindeyiz. En kısa sürede bitirip Marmaris’i sezona hazır hale getireceğiz” şeklinde konuştu.