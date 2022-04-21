Başkan koltuğuna oturan çocuklar yatırımları konuştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Seydikemer Belediye Başkan vekili Harun Hıra, başkanlık koltuğunu öğrencilere bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Seydikemer ilçesinde düzenlenen programlarla gerçekleşiyor. Kutlamalarda Seydikemer Belediye Hizmet Binasına gelen Güneşli İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Neşe Güler ve Alim Kaya, Seydikemer Belediye Başkan vekili Harun Hıra’yı ziyaret etti. Öğrencilere ziyaretlerinde Okul Müdürü Başol Çelik ve öğretmenleri Gamze Çapar da eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Hıra, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra başkanlık koltuğunu sırasıyla öğrenciler Neşe Güler ve Alim Kaya’ya devretti. Başkanlık makamına oturan öğrenciler, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Seydikemer’e yapılacak yatırımlar için çalışmaların devam ettiğini kaydeden minik başkanlar, huzur kenti Seydikemer’in her geçen gün geliştiğini ifade ettiler.

Başkanlık koltuğunu öğrencilere bırakan Başkan Vekili Hıra, Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün bir dizi projeler için Ankara’da olduğunu dile getirdi. Başkan Otgöz’ün selamını ileten Hıra, geleceğin mimarı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ziyaret sonunda Başkan Vekili Hıra, öğretmen ve öğrenciler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.