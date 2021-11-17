Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası hediye edildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e 1943 yılında tütün ticareti yapan babası Şahi Gürün’ün sicil defterinin kopyası hediye edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Meclis Başkanı Koray Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Muğla’nın güncel sorunları üzerine konuşulurken ziyaret sonunda oda yönetim kurulu Başkanı Ercan ve Meclis Başkanı Özcan, Başkan Gürün’e 1943 yılında tütün ticareti yapan babası Şahi Gürün’ün sicil defterinin kopyasını hediye etti.

Kendisi için çok anlamlı ve değerli bir hediye olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Ziyaretim esnasında babam Şahi Gürün’e ait 1943 yılında tütün ticareti ile iştigal ettiğine ilişkin sicil defteri kopyasını takdim eden başta Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan’a, Meclis Başkanı Koray Özcan’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.