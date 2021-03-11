Başkan Gürün’den İstiklal Marşı’nın 100’üncü yıl mesajı

12 Mart 1921 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde coşku ile okunarak kabul edildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ulusumuzun bağımsızlık mücadelesini satır satır anlatan İstiklal Marşı’mızı kaleme alan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u da saygıyla andıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “İstiklal Marşı bağımsız Türk Milleti’nin destanıdır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; “Türk milleti ezelden beri hür yaşamış, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna nice savaşlar vermiş, tarihi sayısız başarılarla dolu bir ulustur. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri de kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı, düşman işgaline uğramış Anadolu topraklarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’dır. Bu süreçte işgalcilerle birlik olan yöneticiler, manda himayesini kabul etmek isteyenler ve sayıları az da olsa bağımsızlıklarını tekrar geri almaya inançlı kahraman Türk vatandaşlarının mücadeleleri vardı. İşte bu ortamda Ankara’da ulusal bağımsızlık için tek yürek olan vatanseverlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu TBMM ulusal marşımız için bir yarışma düzenledi. Henüz Kurtuluş Savaşı kazanılmamıştı ama vatan şairi Mehmet Akif Ersoy kaleme aldığı şiirle İstiklal’imizin marşını yazdı. Bugün büyük bir coşku ve gururla okuduğumuz İstiklal Marşı’mız vatan, bayrak sevgisi ve bu vatan için canını hiçe sayan şehitlerimiz için yazılmış bir destandır. Anadolu topraklarını tekrar bağımsızlığına kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve bu cesareti, vatan sevgisini dizelere döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve şükranla anıyorum” dedi.