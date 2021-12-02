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Başkan Gürün’den Fethiye’ye iki müjde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye’de yapımına devam edilen Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesinin Haziran ayında tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Gürün ayrıca Hisarönü-Ovacık kanalizasyon projesinde de sona yaklaştıklarını söyledi.

MUĞLA 02.12.2021, 14:54
Başkan Gürün’den Fethiye’ye iki müjde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye’de yapımına devam edilen Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesinin Haziran ayında tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Gürün ayrıca Hisarönü-Ovacık kanalizasyon projesinde de sona yaklaştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye İlçesinde devam eden projeleri inceledi. Gürün, 250 bin nüfusa göre planlanan ve en az 20 yıllık arıtma sorunun ortadan kaldıracak olan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin Haziran ayında açılışının yapılabileceğini söyledi. Gürün ayrıca Hisarönü- Ovacık Mahallelerini kanalizasyona kavuşturacak olan 121 km’lik kanalizasyon projesinin yaklaşık 100 km’sinin tamamlandığını söyledi.

Gürün’e ziyaretlerinde eşlik eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi ileri teknoloji kullanılarak yapılıyor. Böylelikle hem bölge denizinin kalitesinin artmasını sağlayacak hem de koku yaymayan bir tesis olacak. Çok büyük bir kapasiteyle yapılan bu tesis önümüzdeki 30 yılın problemi ortadan kaldıracak” dedi.

“Çevreyi koruyan bir tesis olacak”

Fethiye atıksu arıtma tesisi projesi hakkında bilgiler veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 98 Milyon 500 bin TL’ye mal olacak kapasite artış çalışmasının ardından arıtılan İleri Biyolojik arıtma yapılacağını ve arıtılan suyun yeşil alan sulamasında kullanacağını söyledi. En az 20-25 yıl boyunca arıtma sorununun ortadan kalkacağını vurgulayan Başkan Gürün, “Buradaki kapasiteyi 25 bin metreküp günden 50 bin metreküp güne çıkarıyoruz. Ayrıca mevcut tesisinde rehabilitasyonunu yaparak daha modern ve çevreye daha duyarlı bir hale getiriyoruz. Ölüdeniz ’de ki tesisi nasıl çevreye saygılı koku olmayan ileri teknolojik bir tesis olarak hizmete sunduysak burası da aynısı olacak. Şuan sona geldik ve isale hatları Mart, Nisan ayında tamamlanacak. Tesisimizde inşaat bölümü tamamlandı ve teknik montajlar kaldı. Bu montajlar için gereken malzemeler temin edildi ve kısa sürede bu montajı yapmayı planlıyoruz. Montajında bitmesinin ardından Haziran ayında açılışını yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gürün, “Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon Projesinin Yaklaşık 100 km’si tamamlandı”

Kanalizasyon hattı bulunmayan Hisarönü-Ovacık bölgelerinin altyapı eksiklerini ortadan kaldırmak için başlattıkları 121 km’lik kanalizasyon hat yapım projesinde de sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Gürün, yaklaşık 100 kilometrelik kanalizasyon hattının yapıldığını söyledi. Gürün, “Daha önce Ölüdeniz Mahallemizin Belceğiz bölgesinde turizm bakanlığı ile birlikte yaptığımız tesisimizi gezdik. Orası da çok önemli bir bölge ancak arıtma tesisi sorunu vardı. Şuanda o bölgede arıtma, kanalizasyon, içme suyu ve yol ile ilgili her çalışmayı yaptık. Geçimini turizmden sağlayan Ölüdeniz’in geleceğe güvenle taşınması ve çevre kirliliğinin olmadığı modern bir mahalle olarak ziyaretçilerini ağırlaması için çalışmalarımızı yaptık yapmaya da devam edeceğiz. 76 Milyon 300 bin TL yatırımla yapımına başladığımız Hisarönü - Ovacık kanalizasyon projesinin yaklaşık 100 kilometrelik kısmını tamamladık. Eskiden bu bölgenin arıtma ihtiyacı fosseptiklerle çözülüyordu. Bu projenin ardından modern bir arıtma sistemini devreye alacağız. Proje tamamlanınca Fethiye Atıksu arıtma tesisimize bağlantılarını yapacağız. Fethiye’ye bu hizmetler yakışıyor ve bunları yaparken büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.

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