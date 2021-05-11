Başkan Gürün’den Engelliler Haftası mesajı

2020 yılının Engelsiz Şehri seçilen Muğla’da engellerin sevgi ve hizmetlerle aşıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm vatandaşların sosyal hayattan, haklardan eşit ve adil yararlanması için ellerinden geleni yaptıklarını mutlu ve umutlu bir şehir için çalıştıklarını belirtti.

“Muğla’mızda sevgi ve hizmetlerle engeller bir bir aşılıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Eşsiz güzelliklere, kültürel ve tarihi zenginliklere sahip Muğla’mızda tüm yurttaşlarımızın toplumsal, sosyal hayatta daha etkin olması, engelli, engelsiz ayrımı olmadan her faaliyette bulunabilmeleri özellikle doğuştan veya sonradan engelli olan hemşehrilerimizin evlerinde kısıtlı kalmadan sosyal yaşam içinde daha görünür olması için Büyükşehir ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de ilk olan Kısa Mola hizmetimizle engelli evladı olan fedakar annelerimizin kendilerine zaman ayırmasını sağlıyor, özel merkezlerimizde engelli evlatlarımızı ev sahipliği yapıyoruz. Dantela gibi kıyıları olan Muğla’mızda plajlarımızı engelsiz hale getiriyor hemşehrilerimizin plajın en güzel yerinden denize girmesini sağlıyoruz. Engelli nakil, evde bakım hizmetlerimizle sağlık, engelli erişimine uygun otobüslerimizle ulaşım, engeli izci gibi etkinliklerimizle kültürel olarak engelli hemşehrilerimizin yanında oluyoruz.

“Yılın Engelsiz Şehri Seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Tüm hemşehrilerimizin güzeller güzeli Muğla’mızda yaşamın tadını çıkarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizle yılın Engelsiz şehri seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve her gün tüm hemşehrilerimizin hizmetlerimizle yanı başında olmaya, onlar için çalışmaya ve Onların yüzündeki gülümseme kocaman yüreklerinde mutluluk olmaya devam edeceğiz çünkü biz birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.