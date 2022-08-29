Başkan Gürün’den 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünya tarihinin değiştiği ve Türk ulusunun kurtuluş günü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu tarihi zaferle laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldığını, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da bu zafer ve gururu coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini söyledi. Gürün, 30 Ağustos zaferin gururunun yüzyıllara sığmadığını ve her geçen yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türk Milleti özgürlüğü, bağımsızlığı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı ve bütün dünya ülkelerine örnek olan bir zafer kazanmıştır. Türk Milleti’nin en umutsuz anında askeri dehası ve siyasi manevraları ile bir milletin geleceğini, dünya tarihini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi “30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.” sözleri ile anlatır. Bizlere bu şanlı zaferi yaşatan, bugün özgürce bu topraklarda yaşamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum” dedi.