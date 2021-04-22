Başkan Gürün’den 23 Nisan mesajı

Tüm dünya çocuklarının kutladığı tek bayramın 23 Nisan olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bir ulusu bağımsızlığına kavuşturarak, bugünü çocuklara armağan eden, dünya lideri Atatürk’e sahip oldukları için ülke olarak çok şanslı ve gururlu olduklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Bir ulus düşünün vatan toprakları işgal kuvvetleri ile sarılmış, ülkeyi yönetenler hıyanet içinde işgalcilerle işbirliği yapmış ve tam bağımsızlık yerine manda himayesini bile kabul edecek acziyet içine girmişlerdir. Atatürk Anadolu topraklarında yaşayanların duygularına ve cesaretine tercüman olarak bağımsızlık ateşini bu karanlık zihniyetlere inat yakmış, tüm yurttan Ankara’ya gelen gözüpek vatan evlatları ile birlikte 23 Nisan 1920’de ulusal egemenliğin sözcüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni büyük bir gururla açmıştır. İşte böyle özel bir günü, bir milletin ulusal egemenliğinin sembolünün açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan etmek ve tüm dünya çocukları ile birlikte kutlamak Atatürk gibi bir dünya liderine yakışırdı. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Türk Milleti’nin ortak değerleri, milli bayramları, Atatürk’ün bizlere emaneti ve armağanıdır. 101.yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın büyük coşkusunu ve gururunu, bayramımızı bu bayramın sahibi çocuklarımızla kutlayamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle sokakları, meydanları, statları dolduramasak da 101 yıldır ulusal egemenliğimizin onurunu ve mutluluğunu yüreğimizde yaşıyoruz. Bu güzel vatanı bizlere yurt yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.