Başkan Gürün’den 23 Nisan mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl coşkusunun gururunu yaşadıklarını belirtti.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Milleti bağımsızlık mücadelesi verirken 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuştur. Anadolu’nun dört bir yanından savaş şartlarına rağmen gelen mebuslarla Ankara’da açılan TBMM Kurtuluş Savaşı günlerinde çok önemli kararları birlikte almış ve Türk ulusunun bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynamıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur. İşte bu önemli günü 23 Nisan 1920 tarihini Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Atatürk; ‘Küçük hanımlar, küçük beyler; Sizin hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz’ diyerek de Türk ulusunun evlatlarına ne kadar güvendiğini göstermiştir. Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılında, 23 Nisan’da istikbalimiz, umut ışığımız, Atatürk’ün yolunda, fikri, irfanı, vicdanı hür evlatlarımızın bayramını en içten dileklerimle ve büyük bir gururla kutluyor, çocuklarımıza 23 Nisan’ı, bizlere de böyle bir ülke emanet eden büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyorum” dedi.