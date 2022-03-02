Başkan Gürün: “Zeytinlik alanlarımızı koruyacağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 1 Mart 2022 tarihinde ‘Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarının maden sahası haline getirebilecek karar için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Başkan Gürün yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki zeytinliklerin yüzde 11,25’i Muğla’da. Bugüne kadar bu alanların korunması ve geliştirilmesi için özellikle imar ve çevre planlarını bu yönde yaptık. Şimdi bu yönetmelikle zeytinliklerimiz büyük tehlike yaşıyor. Bu tehlikeyi önlemek için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şu an Bakanlıklar tarafından Muğla’mızın yüzde 65’inde maden arama ruhsatı verilmiş durumda” dedi.

Muğla’nın tarım alanlarının yüzde 48,29’u zeytinlik

Muğla’nın ülkemizin en büyük zeytin üreticisi şehirlerinin başında geldiğini belirten Gürün, Türkiye’deki zeytin alanlarının yüzde 11,25’i, Ege Bölgesindeki zeytin alanlarının ise yüzde 21,35’inin Muğla’da yer aldığını, Türkiye’deki 8 milyon 891 bin 677 dekar olarak belirlenen zeytin alanlarının 1 milyon 12 bin dekar gibi önemli bir kısmının da Muğla’da bulunduğunu açıkladı.

Zeytinin Muğla tarihi ve geçimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Zeytin sadece bir meyve değil, tarihi anlamları ve kültürel özellikleriyle Muğla’mızın büyük bir sembolü. Zeytin o kadar önem taşıyor ki şehrimizdeki tarım alanlarının yüzde 48,29’u zeytinliktir. Muğla’mızın korunması, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği kentimizin bu güzelliklerinin geliştirilerek muhafaza edilmesi için çabalarımız sürecek” dedi.