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Başkan Gürün, Yatağan’da başlayan 10 milyon TL’lik alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesinde yapımına başlanan 10 milyon 480 bin TL’lik alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilçede devam eden alt ve üst yapı çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

MUĞLA 05.11.2021, 14:54
Başkan Gürün, Yatağan’da başlayan 10 milyon TL’lik alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesinde yapımına başlanan 10 milyon 480 bin TL’lik alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilçede devam eden alt ve üst yapı çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yatağan ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan altyapı çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bin 490 metre içme suyu, 802 metre kanalizasyon, bin 520 metre yağmursuyu ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 10 milyon 480 bin TL mal olacak çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında ekiplerden detaylı bilgi alan Başkan Gürün, çalışmaların devam ettiği ve edeceği güzergahlarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Çalışmalar 1. etap ve 2. etap olarak yapılıyor. 1. etap çalışmalarımız kapsamında Mehmet Özcan Caddesi’nde yağmursuyu, içme suyu, kanalizasyon, kaldırım kaplamaları ve yol kaplamaları, Yusuf Koç Caddesi ve 165’inci sokakta ise yağmursuyu imalat çalışması gerçekleştirilecek. 2. etap çalışmalar kapsamında ise Atatürk Caddesi’nde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon imalatları yapılacak. Alt yapının bitmesi ile birlikte üst yapı çalışmaları kapsamında cadde yolunda sıcak asfaltlama yapılırken kaldırım kaplamaları granit mermer döşeme olacak. 2. etap kapmasında kavşak düzenlemeleri ve yol kaplamaları ile kent mobilyaları yenilenerek proje tamamlanacak” ifadeleri yer aldı.

İncelemeler sırasında Başkan Gürün’e CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Yatağan Şoförler Odası Başkanı Nizamettin Köklü, Muhtarlar Derneği Başkanı Şuayip Özbek ve partililer eşlik etti.

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