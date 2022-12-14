Başkan Gürün, Yatağan Muhtarlarıyla bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin olarak düzenlenen Muhtarlar toplantısı Bodrum, Fethiye, Menteşe, Milas, Ula ve Dalaman’ın ardından Yatağan’da düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri anlatılırken, soru cevap bölümünde Muhtarlar mahalleleri ile ilgili taleplerini başkan Gürün ve bürokratlarına aktardı.

Dünyanın ve özellikle ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakınca tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığına söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Şu anda zeytin ve zeytinyağının geldiği fiyatları gördük. Bizim yıllardır tarımsal üretime verdiğimiz desteklerin ne kadar önemli olduğu şimdi anlaşılıyor. Tarımdan elde edilen gelir gittikçe yükselecek. Dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakınca tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu ve kazancın artacağını hepimiz göreceğiz. Özellikle zeytin üreticiliğinin giderek geliştirilmesi gerektiği inancındayım. Tüm vatandaşlardan ricam toprağınızı satmayın. Toprağını satma ürünü sat diyorum. Siz muhtarlarımızın da vatandaşlarımızı tarımsal üretime teşvik etmenizi rica ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hangi arazide en çok verim hangi üründen alınır, gübreleme reçeteleri, araziyi ürünlerin dikimine hazırlama, fide fidan hibesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat sonrası pazarlama desteğine kadar elimizden gelen tüm yardımları yapmaya devam ediyoruz ve bu yardımları arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Toplantıda muhtarlara açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, güçlü mali yapıları nedeniyle dış finansman kaynağı bulmakta zorlanmadıklarını, FİTCH Ratings tarafından verilen AAA notu nedeniyle 230 Milyon EURO’luk kredi temin ettiklerini söyledi. Başkan Gürün ilk etapta 63,5 Milyon EURO’nun yeterli olacağını düşündüklerini belirterek, “Dış kredi kuruluşları tarafından yapılan incelemeler sonucunda 230 Milyon EURO kredi sağlayabileceklerini bize ilettiler. Hazırladığımız projeler ve güçlü mali yapımızdan dolayı sağlanan bu kredinin 63,5 Milyon EURO’sunun yeterli olduğunu düşündük ve buna başvuru yaptık. Ancak dış kredilerin kullanılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor. İki yıldır bu onayı bekliyoruz. Onay verilmesi halinde Büyükşehir Belediyemizin ve MUSKİ’nin tükettiği elektriği üretecek güçte bir güneş enerjisi tarlası kurarak büyük tasarruf sağlayacağız. Bunun yanı sıra içme suyunda kayıp kaçağın azaltılması için İl genelinde içme suyu hatlarının önemli bir kısmını yenileyeceğiz. Bu konularda tüm projelerimiz hazır durumda. Onayın ardından hemen yarın bu yatırımların yapımına başlayacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit belediyenin faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından soru cevap kısmına geçilirken, Başkan Gürün muhtarların sorularına cevap verdi.