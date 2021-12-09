Başkan Gürün, Üniversite öğrencilerine internet sözünü tuttu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kötekli Öğrenci yurduna internet isteyen öğrencilere ücretsiz internet sözü vermişti. Gürün, Kötekli Mahallesindeki Wi-Fi noktalarının arttırılması talimatını verirken ekiplerin çalışmasının ardından yurtlar bölgesine de ücretsiz internet sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen etkinliğinde söz alan üniversite öğrencileri Başkan Gürün’e Kötekli’deki öğrenci yurdunda internet problemi olduğunu bu nedenle Büyükşehir tarafından buraya özel bir Wİ-Fİ noktası kurulması taleplerini iletmişti. Bunun üzerine Başkan Dr. Osman Gürün, öğrencilere yurtlar bölgesindeki internet sorununu ortadan kaldıracakları sözünü vermişti.

Kötekli’de ücretsiz internet ağı genişliyor

Başkan Gürün’ün talimatı üzerine yurtlar bölgesinde kısa sürede çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde ücretsiz Wi-Fi ağı kurulumunu tamamladı. Projenin tamamlanmasının ardından Kötekli Mahallesinin çeşitli noktalarında bulunan ücretsiz internet ağı daha da genişleyerek Yurtlar Bölgesi de bu ağa dahil edilmiş oldu.

Öğrencilerin yoğun olduğu bölgede vatandaşlar MUGLA_BSB_WIFI ağı üzerinden Ad-Soyad ve GSM numarası girilerek ücretsiz olarak faydalanılabilecek.

Gürün, “En önemli teknoloji olan interneti halkımıza ve öğrencilerimize ücretsiz sağlamaya çalışıyoruz”

Öğrenciler için internet erişiminin çok önemli olduğunu ve çağımızın şartları dolayısıyla bu erişimi kesintisiz olarak sağlamanın görev edinilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gürün, bu kapsamda ücretsiz wifi ağını devreye aldıklarını söyledi. Gürün, “Öğrencilerimize ücretsiz internet sağlama sözü vermiştik ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri dolayısıyla internet erişiminin her yerde kesintisiz olarak sunulması gerçekten çok önemli. Özellikle de üniversite öğrencilerimiz için bu önem daha da artıyor. Günümüz teknolojilerine baktığımızda birçok olanak internet üzerinden sağlanıyor ve toplumlar artık internet üzerinden şekilleniyor. Bizde sadece Türkiye’de değil tüm dünyada en önemli teknoloji haline gelen internetin öğrencilerimiz tarafından daha aktif ve kesintisiz olarak kullanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl genelinde birçok farklı noktada kurduğumuz wifi erişim noktalarına Kötekli bölgemizi de ekledik. Yurtlar bölgesinde kurmuş olduğumuz ücretsiz internet erişim noktalarını İl genelinde de arttırarak devam ediyoruz” dedi.