Başkan Gürün, “Üniversite öğrencileri için eğitim desteği başlattık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite eğitimi gören öğrenciler için eğitim desteği başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından yapılan açıklamada başvuruların 31 Aralık tarihine kadar devam ettiği ve başvurusu onaylanan öğrencilere 2 bin 400 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Gürün ayrıca başvuru koşulları doğrultusunda, Muğlalı öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istediklerini bu doğrultuda eğitimli gençlerin şehre daha iyi hizmet edebileceklerini söyledi.

Gürün, “Evlatlarımızın eğitimlerine odaklanmalarını istiyoruz”

Başkan Gürün, öğrencilerimiz ülkemizin farklı şehirlerinde eğitim görerek, geleceğin Türkiye’si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Bizde öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklamaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın en iyi eğitimi almaları ve kentimize kalifiyeli olarak hizmetler, projeler üretmeleri en büyük arzumuz. Genç ve parlak nesillerin bizleri çok daha ileri taşıyacağına inancımız tam. Bu nedenle kendilerine elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.