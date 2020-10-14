Başkan Gürün Taha’nın tablet talebini karşıladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kıncılar Mahallesi’nde yaşayan ve 5.sınıfa giden Taha Topal sosyal medya üzerinden bir video çekerek derslerinden geri kalmamak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’den bir tablet isteğinde bulundu. Sosyal medyadaki videoyu izleyen ve Taha Topal’ın ailesi ile irtibata geçilmesini isteyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kısa sürede Büyükşehir ekipleri ile internet ve tableti Taha Topal’a ulaştırdı. Taha Topal ile internet üzerinden görüntülü görüşme yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Taha’nın derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu ve bundan sonra Taha’nın uzaktan eğitimden geri kalmayacağını söyledi.

Taha Topal; “Aileme ve ülkeme hayırlı bir evlat olacağım”

Seydikemer Kıncılar Mahallesi’ndeki evinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerini kapıda karşılayan Taha Topal 5.sınıf öğrencisi olduğunu ve EBA’ya giremediği için derslerinden geri kaldığını söyledi. Derslerine girmek için komşularından telefon istediğini söyleyen Taha Topal komşularının fikriyle bir video çektiklerini ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’den tablet isteğinde bulunduklarını belirtti. Sosyal medyaya koydukları videoya kısa sürede dönüş yapıldığını söyleyen Taha Topal kendisine tablet ve internet gönderen Başkan Gürün’e teşekkür etti. Ailesine, ülkesine hayırlı bir evlat olmak istediğini söyleyen Taha Topal en büyük hayalinin iyi bir polis olmak olduğunu belirtti. Taha Topal derslerinden geri kalmayacağı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Seydikemer Kıncılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan Büyükşehir Belediyesi’nin yol, su gibi hizmetlerinin yanında böyle gönül hizmetleri de yapmasının kendileri çok mutlu ettiğini söyledi ve pandemi döneminde bile belediye hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini belirtti. Mustafa Özcan; “Okulların açılmasıyla uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimiz var. İhtiyaç sahibi bir aileye Büyükşehir Belediyemiz tarafından ulaşılması bizleri çok mutlu etti. Pandemi döneminde bile Büyükşehir yol, su, sağlık ve tarımsal hizmetleriyle hep yanımızda oldu. Böyle gönül hizmeti ile de vatandaşlarımızın yanında olunması bizleri ayrıca sevindirdi. Eğitime verilen bu destek sayesinde okumak isteyen bu çocuğumuz derslerinde başarılı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde en önemli görevlere gelerek hepimizi gururlandıracaktır” dedi.

Başkan Gürün; “Geleceğe umutla bakan ve kendine güvenen gençler ülkemizin geleceğidir”

Dünya’da ve ülkemizde pandeminin ekonomi, sağlık, eğitim ve birçok alanda olumsuz etkisinin hissedildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle çocukların eğitimlerinden uzak kalmaması, derslerine erişebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Gürün; “Sosyal medyada gözleri geleceğe umutla bakan, sesinde kararlı, güçlü bir ifade bulunan ve en önemlisi kendine güvenen bir gencin videosunu izledim ve çok etkilendim. Derslerinde başarılı olan ve yarınlarda çok önemli mevkilere gelecek olan bu gencimiz uzaktan eğitimden, derslerinden geri kalmak istemediğini söylüyordu. Büyükşehir ekiplerimiz kısa sürede bu gencimize ve ailesine ulaştı. Taha’nın derslerinden, arkadaşlarından geri kalmaması, başarılı bir öğrenci olarak gelecek hayallerini sürdürebilmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkımız yok. Hep birlikte bu sıkıntılı günleri geride bırakarak mutlu, huzurlu yarınlara omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.