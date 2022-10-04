Başkan Gürün, “Sokak hayvanlarını azaltmamız lazım”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sokak hayvanları çalıştayı’ başladı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam merkezinde düzenlenen çalıştayda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Veteriner Hekimler Odası gibi STK’lardan oluşan konunun uzmanları bir araya geldi.

Düzeyn bölesinde 70 dönüm araziye hayvan bakım evi

Çalıştayın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sokak hayvanlarının günümüzün en önemli konularından ve sıkıntıların en başında gelen bir konu olduğunu söyledi. Başkan Gümüş, “Son zamanlarda sokaklarımızda çok fazla sayıda can dostu görmeye başladık. Evlerimizde besliyoruz, komşularımız ile sıkıntılar başlıyor. Sokak hayvanlarını parkta yolda besliyoruz. Özellikle yaz aylarında yapılıyor, ama kış ayları geldiğinde bu hayvanlar sokakta yalnız başlarına kalıyor. Zaman zaman okula giden, sokakta yürüyen vatandaşlarımıza karşı saldırgan olabiliyor. Zaman zaman acı olaylar da yaşıyoruz. O nedenle bu çalıştaylarda neler yapılması gerekir konularının cevap bulmasını temenni ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak nüfusumuz 100 bini geçtiği için hayvan bakımevi yapmak zorundayız. Bu konuda 3 yıldır Milli Parklardan yer tahsisi alabildik. Düzeyn bölgesinde 70 dönümlük orman arazisi tahsis edildi. Zemin etüdü ve bütün ön izinler bitti. İnyallan yakın zamanda hayata geçireceğiz” dedi.

“Sokak hayvanlarının sayısı her geçen gün artıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sokak hayvanlarının statülerinin bu şekilde devam edecekmiş gibi bakar, onların sokaktaki rahatını, huzurunu sürdürülebilir bir şekilde götürmeye çalışılması durumunda çözüme ulaşılamayacağını söyledi. Başkan Gürün, “Muğla havyanlar ile ilgili sevgisini çok rahatlıkla ifade eden ve özen gösteren bir il. Bugün 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü. Konumuz sokak hayvanları. Neden bu kadar çok havyan sokağa bırakılıyor ve popülasyonu artıyor buna bakmakta yarar var. Sokak hayvanlarının durumunu normalmiş gibi, statülerinin bu şekilde devam edecekmiş gibi bakarsak, onların sokaktaki rahatını, huzurunu sürdürülebilir bir şekilde götürmeye çalışırsak çözüme ulaşamayız. Sokak hayvanlarının oluşmasını engellememiz gerekiyor. Yıllardır Muğla’da Perşembe akşamı ve Cuma sabahı ekipler oluşturarak bırakılmış olan köpekleri ve yavruları toplamakla görevlendirme yaptım. Çünkü kırsal kesimlerde nasıl olsa Muğla Belediyesinin barınağı var, bakıyor diyerek Perşembe günü alışveriş için gelen vatandaşım yanında getiriyor ve bırakıp gidiyor. Artık her gün sokak hayvanlarının sayısı artıyor. İçgüdüsel olarak özellikle geceleri çeteleşmeye meyilli karakterler var. Bir çete başı oluşuyor, toplu halde geziyorlar ve geceleri biraz daha agresif hale geliyorlar. Sokakta yürüyen vatandaşlarımız da bu konuda sıkıntı yaşıyor ve bu konuda çok sayıda telefonlar alıyoruz. Bir hekim olarak en büyük korkum kuduz hastalığının olabileceğini düşünüyorum. O zaman bu hayvanları telef etmek durumunda kalıyoruz. Böyle bir risk de var. Dolayısı ile sokak hayvanlarını koruyarak onları muhafaza etmek, aynı şekilde çoğaltarak muhafaza etmek değil, sokak hayvanlarını azaltmaya gitmemiz lazım. Bunun için de en önemli enstrümanımız doğum kontrolü. Kısırlaştırmayı yapmamız lazım. 2022’nin sonuna kadar çip takma ile ilgili mevzuat var. Peki kırsaldaki tüm hayvanlara çip takmak için gerekli organizasyon yapıldı mı? Bu konuda eksiklikler hala var. Çıkan yasa maalesef bizim yaramıza merhem olmuyor” dedi.