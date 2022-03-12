Başkan Gürün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı

Dünya’nın en büyük zenginliğinin sağlık olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün insan sağlığı için önce uzun bir eğitim alan, kendini sürekli geliştiren, yenileyen ve daha sonra da tüm ömürlerini insanların sağlığına adayan fedakar sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirtti ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Dünya üzerindeki birçok mesleğin eğitimi, saygınlığı, yararı düşünüldüğünde belki de içlerinde insanı en yakından ilgilendiren meslek sağlıkla ilgili olanlardır. Çünkü malzemesi insan ve insan sağlığıdır. Tıp eğitimi alarak yıllarca doğduğu şehirde vatandaşlarına hizmet etmiş, yaralara merhem olmaya, insan sağlığı için bir şeyler yapmaya çalışmış biri olarak bu mesleği seçmekten dolayı gurur duyuyorum. Uzun bir eğitim sonunda yetişen, sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmeli, onlara hak ettikleri değeri ve haklarını vermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözündeki güvenle onların arkasında durmalıyız. Pandemi dönemi de göstermiştir ki sağlığımız, sıhhatimiz fedakarca, kahramanca çalışan sağlık çalışanlarımıza emanettir. Sağlık çalışanlarımızın şiddete maruz kalmasına, istifa ederek yurt dışına gitmesine izin vermemeliyiz. Çünkü bir doktor, hemşire kolay yetişmez ve her sağlık çalışanın yeri de hemen dolmaz. Bu duygu ve düşüncelerle insan sağlığı için gecesine gündüzüne katan, salgınla mücadelede emekleri ile fark oluşturan, bizlerin sağlığı için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. İyi ki varsınız. Sizler için ne yapsak azdır” dedi.