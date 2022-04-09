Başkan Gürün, Polis teşkilatının 177. yaşını kutladı

Ülkemizde toplumsal huzur, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışan güvenlik birimlerinin zor bir vazifesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, asayiş, trafik ve daha birçok farklı birimleri ile polislerin vatandaşlarla her zaman iç içe olduğunu ve vatandaşların sevgisinden güç aldığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dayalı, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını yürüten Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177.yılında bütün polis teşkilatımızın Polis Haftası’nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ anlayışıyla Polis Teşkilatı’mız, vatanın bütünlüğü, demokrasi ve özgürlüklerimiz için büyük bir gayretle çalışmakta, bizlerin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprakları için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yaşayan kahramanlarımız gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın 177.yaşını, 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyor, Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Emniyet mensupları ve çalışanlarına Muğla’da adil, eşit ve güler yüzlü çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.