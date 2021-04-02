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Başkan Gürün Otizmli çocuklarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında otizmli çocuklar için, Engelsiz Renkler Atölyesinde resim çalışması gerçekleştirdi. Otizmde farkındalığı arttırmak için alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen resim çalışmasında, Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” projesinden yararlanan otizmli çocuklar katıldı. “Benim Rengimi Fark Et” teması ile düzenlenen etkinlikte çocukların sanat aktiviteleri ile psiko-motor becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.

MUĞLA 02.04.2021, 11:31
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Başkan Gürün Otizmli çocuklarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında otizmli çocuklar için, Engelsiz Renkler Atölyesinde resim çalışması gerçekleştirdi. Otizmde farkındalığı arttırmak için alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen resim çalışmasında, Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” projesinden yararlanan otizmli çocuklar katıldı. “Benim Rengimi Fark Et” teması ile düzenlenen etkinlikte çocukların sanat aktiviteleri ile psiko-motor becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de katıldı. Otizmli çocuklarla boyama yapan Başkan Gürün, yaklaşık 1 saat süren etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi.
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