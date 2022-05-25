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Başkan Gürün, “Muğla ödediği verginin karşılığını alamıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının 53’üncü olağan meclis toplantısına katıldı. Meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Gürün meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı.

MUĞLA 25.05.2022, 12:13
Başkan Gürün, “Muğla ödediği verginin karşılığını alamıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının 53’üncü olağan meclis toplantısına katıldı. Meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Gürün meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı.

“Turizm, Tarım ve Kültürü birleştirmeliyiz”

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerine konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın tarım ve turizmin ardından kültür kenti olarak da tanınması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gürün, “Muğla’mızın ana sektörü ne diye sorsalar daha düne kadar turizm denirdi. Şimdi tarım, hayvancılık ve turizm diyoruz. Çünkü başat ürünleri, verimli toprakları ve yüzde 55 kırsalda yaşayan nüfusu ile bir tarım kentiyiz. Aynı zamanda antik kentleri, korunmuş yapısı ve kültürel mirası, yemekleri, dili, müziği ile şehrimiz bir kültür kenti. Muğla’mızı turizm, tarım ve kültür üçayağı üzerinde taşımamız gerekiyor. Muğla’mızın yetiştirdiği ürünleri, değerleri ile ilgili yaptığınız coğrafi işaret çalışmaları çok değerli. Ürünlerimizin markalaşması, bilinmesi ve tescillenmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunların çalışmalarını sürdürüyoruz, tüm paydaşlarımızla da ortak çalışmaya hazırız” dedi.

“Muğla’ya en fazla yatarımı yapan kurum Büyükşehir”

Büyükşehir olarak şehre en fazla yatırım yapan kurum olduklarını belirten Gürün, “Bodrum, Fethiye, Datça, Milas, Dalaman ve Yatağan’da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kavaklıdere, Ula, Menteşe’de ise önemli altyapı projelerini tamamladık. Bodrum’da altyapıdan yararlanma oranını yüzde 46’dan yüzde 91’e çıkarıyoruz. Şehrimizi ileri biyolojik arıtma sistemleri ile donatıyoruz. Daha birçok alanda Büyükşehrimizin yatırımları devam ediyor. Bugüne kadar il geneli 2014-2021 toplam 3 Milyar 45 Milyon TL yatırım yaparken 1 Milyar 702 Milyon TL değerindeki projelerimizde sürüyor. Bu bağlamda Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurumuz” şeklinde konuştu.

“Muğla olarak ödediğimiz verginin karşılığını alamıyoruz”

Muğla’nın ödediği vergi ve merkezi hükümetten aldığı yatırım konusunun herkesi yakından ilgilendirdiğini belirten Başkan Dr. Osman Gürün “2021 yılında Muğla’mızın ödediği vergi 5 Milyar 931 Milyon 360 TL. Türkiye genelinde en çok vergi ödeyen 18’nci il konumundayız. 2021 yılında merkezi hükümetin Muğla’ya yapılan yatırım 384 Milyon 186 Bin TL ve aldığımız yatırımda 34’ncü il durumundayız. Muğla bunu hak etmiyor. Burada bir adaletsizlik var. Biz ödediğimiz verginin karşılığında hak ettiğimiz yatırımları da şehrimizde görmek istiyoruz” dedi.

“Galeri sistemi ile kömür aramaya başladılar”

Gürün, maden arama sahalarının genişletilmesini eleştirirken bunun su kaynaklarına zarar vereceğini söyledi. Gürün, “Şehrimizin yüzde 60’ında maden arama ruhsatı var. 3 Termik santralimiz var. Galeri sistemi ile kömür aramaya başladılar. Muğla merkezin su ihtiyacını sağlayan yeraltı sularına zarar vereceği için gerekli hukuki mücadeleyi başlattık. Burada yine söylüyorum ülkemizde Su Bakanlığı kurulmalı” şeklinde konuştu.

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