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Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. OSMAN GÜRÜN VE BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS TURGUTREİS’TE DEVAM EDEN YAŞAM MERKEZİ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. OSMAN GÜRÜN VE BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS TURGUTREİS’TE DEVAM EDEN YAŞAM MERKEZİ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 16:34
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Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis’te devam eden Yaşam Merkezi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bodrum Turgutreis’te devam eden 120 Milyon TL’lik altyapı ve 12 Milyon TL bütçeli Yaşam Merkezi inşaatını ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yetkililerden bilgi aldı. Alt ve üst yapıları ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün güzel Bodrum’a değer katmaya, vatandaşlarımızın hak ettiği en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahalleleri’nin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan 120 Milyon TL yatırım bütçeli çalışmalarda 19 kilometre ilerlediklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 160 kilometre kanalizasyon ve Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlanmasıyla uzun yıllar Bodrum’a hizmet edecek modern bir altyapının ilçeye kazandırılmış olacağını belirtti.

Ödüllü proje Turgutreis Yaşam Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzde 35’i tamamlanan çalışmaların inşaat yasağı ile 15 Haziran’da duracağını ve 15 Ekim’de devam edeceğini belirttiler. Başkan Gürün ayrıca içerisinde çocuk oyun parkı, kent market, seyir terası, atölye ve dükkanların olacağı Yaşam Merkezi’nin Bodrum için yeni bir buluşma, görüşme ve toplanma mekanı olacağını söyledi ve ödüllü projenin Bodrum’a çok yakışacağını belirtti.

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