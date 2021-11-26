Başkan Gürün hasat yaptı, köylüyü uyardı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, zeytin hasadı için Menteşe İlçesi kırsal Fadıl Mahallesinde üreticilerle bir araya geldi. Fadıl Mahallesinde gerçekleşen zeytin hasadı etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Zeytin hasadına başlayan tarla sahibi Ayşe Doğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanına destekleri için teşekkür ederken, “Geçen yıllarda benim 10 dekarlık tarlamda toplam 500- 750 litre civarında zeytinyağı çıkıyordu. Ama bu yıl gözle görünür bir artış var. Büyükşehir’in ekipleri belli aralıklarla tarlama geldi. İncelediler, gübresinin ölçülerini, ne yapmamız gerektiği konusunda eğitim verdiler. Zamanında atılan ilaçlar ve diğer işler sayesinde bugün artan mahsulümü topluyorum. Mazot, gübre diğer giderlerimiz arttı. Bugün artan mahsulümüz bize nefes aldırdı” dedi.

“Toprağınıza sahip çıkın”

İlk hasadın ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, köylülerin tarlalarını satmaması için uyardı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin uzun süredir kullandığı ‘Toprağını satma, ürünü sat’ sloganını hatırlatan Başkan Gürün, “Bugün zeytin hasadını bir nevi şenliğine çevirdik. Yıllardır belki takip ediyorsunuzdur. ‘Toprağını satma, ürününü sat’ slogan halinde herkese toprağını sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Özellikle pandemi ödenimde Muğla’nın çok rağbet gördüğünü belirten Başkan Gürün, Muğla’dan alınan toprakları daha büyük fiyatlara sattıklarını, en büyük sıkıntının da bu toprakları işleyecek genç nüfusun azalması olduğunu belirtti.