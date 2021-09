Başkan Gürün Gaziler Günü’nü kutladı

19 Eylül Türkiye Cumhuriyeti’nin vatan olmasında canını hiçe sayan kahraman gazilerin ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” ve “Mareşallik” unvanının verilmesinin günü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün bundan 100 yıl önce TBMM’nin Anadolu topraklarında destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu rütbelerle onurlandırdığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türk Milleti bundan yüzyıl önce Anadolu topraklarında emperyalist güçleri ve onlarla işbirliği yapan köhnemiş zihniyeti yendi. Yaşlısı genci, kadını erkeği tek yürek olarak vatan topraklarının her karışını kahramanca savundu. Çanakkale’yi geçilmez yapan, Samsun’dan özgürlük için yola çıkan, Dünya ve Türkiye tarihinin en önemli savaşlarından Sakarya Meydan Muharebesi’nde “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini vererek büyük bir zafer kazanan Atatürk’e Anadolu halkının sesi ve fikri olan TBMM tarafından “Gazi ve Mareşallik” unvanı verildi. Atatürk bağımsızlık mücadelesi sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti’nin ebedi başkomutanı oldu. Bundan 100 yıl önce de bugün de vatan toprakları için canını hiçe sayan, yaşatan kahramanlarımız şehitlerimiz, yaşayan kahramanlarımız da başımızın tacı Gazi’lerimize minnet ve şükran borçluyuz. Ülkemizin doğusundan batısına, hudut namustur anlayışı ile görev alan Kore’de, Kıbrıs’ta Türk askerinin gücünü tüm dünyaya gösteren yaşayan kahramanlarımızın günü bugün. Hala Türk bayrağının dalgalandığı her karış toprağımız için vatan nöbeti devam etmekte, kahraman askerlerimiz, polislerimiz göğüslerini topraklarımız için siper etmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü’nde başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.