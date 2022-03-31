Başkan Gürün, Büyükşehir personeli ile bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, büyük bölümü işe yeni başlayan Büyükşehir personeli ile bir araya geldi. Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesinin İl genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda, çalışanlar ile sohbet ederek ve fikirlerini dinledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye bünyesinde görev yapan personel ile rutin olarak toplantılarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Dr. Osman Gürün, 13 ilçede büyükşehir bünyesinde farklı birimlerde görev alan çalışanlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantıda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, personele Büyükşehir’in ilçelerde yaptığı ve yapımına devam ettiği işler ve hizmetler ile ilgili sunum yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde göreve yeni başlayan Zabıta Memuru Bensu Cantekin toplantıda düşüncelerini paylaştı. Zabıta memuru olarak üniformayı taşımaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cantekin, “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız sloganı altında değerli yöneticilerimiz ve mesai arkadaşlarımız ile Muğla’mıza hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve işsizliğin arttığı bu dönemde bizlere iş imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Gürün, “Personelimizin görüşleri, fikirleri ve önerileri bizlere yol gösteriyor”

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da büyük bir aile olduklarını, bu buluşmanın büyükşehir ailesine yeni katılan fertler arasında görüş alışverişi olduğunu belirtti. Başkan Gürün, “Muğla’mız bildiğiniz üzere çok geniş bir coğrafya ve büyükşehir ailesi olarak bu eşsiz coğrafyaya hizmet veren 5 binden fazla aile ferdimiz var. Belediyemizin bünyesinde görev yapan personelimizin görüşleri, düşünceleri ve önerileri bizlere yol gösteriyor. 13 ilçemizde görev yapan mesai arkadaşlarımızın burada olması o ilçelerde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında verdikleri fikirler hizmet kalitemizi daha da yukarı çekiyor. Bu nedenle toplantılarda çalışanlarımızla yüz yüze iletişime geçip, aile fertlerimizin düşüncelerini, fikirlerini alıyor, dertlerini sıkıntılarını dinliyoruz. Çalıştıkları birimlerde ve yaşadıkları ilçelerde gözlemledikleri konuları, belediyemizin işleyişini, vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti nasıl verebilirizi hep birlikte konuşuyor, çözüm odaklı belediyeciliği önemsiyoruz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğla’yız” dedi.

Toplantı Başkan Dr. Osman Gürün, personel ile tek tek fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.