Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanları “EXPO 2021 Hatay ve Tarım” konulu toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından son aşamasına getirilen EXPO 2021 organizasyonuna ait hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Ayrıca 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, pandemi sonrası tüm dünyanın öncelikli gündem maddelerinden birine dönüşmüş olan gıda güvenliği bağlamında tarımsal kalkınma konuları, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki keyfi uygulamaları ve sığınmacı sorunu gibi birçok konu ele alındı.

Toplantı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanları ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, “Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlıkları tamamlanma aşamasına getirilmiş olan dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından EXPO 2021 etkinliği, Hatay şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz için bir uluslararası barış, ekonomik kalkınma, tanıtım ve markalaşma fırsatıdır. Bu önemli organizasyondan ülke olarak daha etkin şekilde yararlanabilmek için, devletimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin Hatay şehrimize desteği şarttır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir biçimde iyi gıda sağlanması ve üreticiler dahil olmak üzere tarımsal ekonomi içindeki tüm paydaşların yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İşbirlikçi Tarımsal Kalkınma Projesi örneği tartışılmıştır” denildi.