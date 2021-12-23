banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

Başkan Gürün, Bodrum’daki Milyarlık projeleri inceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları ve kısa sürede hizmete açılması planlanan Turgutreis Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi.

MUĞLA 23.12.2021, 14:29
Başkan Gürün, Bodrum’daki Milyarlık projeleri inceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları ve kısa sürede hizmete açılması planlanan Turgutreis Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi.

Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen Başkan Gürün, Bodrum’a yapılan büyük yatırımların en kısa sürede bitirilmesi için çalıştıklarını, çalışmalar sürecinde vatandaşlardan biraz sabır göstermelerini istediklerini belirtti. Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Muğla’nın ve dünyanın incisi olan Bodrum’a ortak akılla daha birçok proje kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Gürün, tüm projeleri ziyaret ederek bölge halkıyla buluştu

Bodrum Belediyesi ziyaretinden sonra Başkan Gürün ve Aras güncel kur değerine göre yaklaşık 1.1 milyar TL’yi bulan çalışmaları yerinde incelemek için İslamhaneleri Mahallesindeki kanalizasyon çalışmalarının yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti. Çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi alan Gürün, İslamhaneleri Mahallesi Muhtarı Mustafa Can ile de mahallede yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

Başkanlar Dr. Osman Gürün ve Ahmet Aras daha sonra Turgutreis’e yeni bir çehre ve hareket kazandıracak olan Turgutreis Yaşam Merkezi’ndeki son çalışmaları inceledi. 20 milyon TL’ye mal olan ve aydınlatma enerjisini içerisinde bulunan güneş panelleriyle karşılayacak olan yaşam merkezi yapılacak düzenlemeler sonrasında kısa sürede hizmete açılacak.

Turgutreis’te yapımı devam eden kanalizasyon, terfi binası ve atıksu arıtma tesisini de ziyaret eden Başkan Gürün, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 230 milyon TL’yi bulan yatırım miktarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden çalışmaları da inceleyen Gürün, Gümbet - Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti. 200 milyon TL yatırımla kapasite artışı yapılacak olan tesis hakkında bilgi alan Gürün, ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yaptı.

“Bodrum’un 40 yıllık önemli bir sorununu çözüyoruz”

Başkan Dr. Osman Gürün, yaptığı değerlendirmede, “Bugün Ahmet Aras başkanımızla birlikte bugünkü kur değeriyle yaklaşık 1.1 milyar TL’yi bulan ve Bodrum’un 40 yıldır çözülemeyen altyapı eksiklerini gidereceğimiz yatırımlarımızı inceledik. Gümüşlük’ten Akyarlar’a kadar uzanan ve yarımadanın önemli bir eksiklerini çözecek olan altyapı yatırımlarımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Bodrum’da altyapıdan yararlanma oranı yüzde 46’dan yüzde 91’e yükselecek. Böylelikle daha modern ve çevreye saygılı bir kent oluşturmuş olacağız. Ayrıca Muğlamızın Dünya’ya açılan pencerelerinden Bodrum’u daha modern ve rahat bir yaşamın sürüldüğü, misafirlerimizin ağırlanırken eksilerin minimum düzeye indirildiği bir merkez haline getiriyoruz. Bunun yanı sıra Turgutreis’e de çok güzel bir yaşam merkezi kazandırıyoruz. Son çalışmaların tamamlanmasından sonra kısa sürede burayı da hizmete açacağız. Buranın hizmete girmesiyle de halkımıza sosyalleşebileceği, güzel vakit geçirebileceği, çocuklarında yararlanabileceği modern bir merkez sunuyoruz. Kolyenin ucunda bulunan inci gibi dünyanın gözbebeği Bodrum’un değerine değer katmak için her geçen gün yeni projeler üretiyoruz. Ortak akılla yürüttüğümüz projelerle Bodrum’a hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8