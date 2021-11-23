Başkan Gürün, “Arıcılarımıza desteğimiz sürecek”

Muğla’daki orman yangınlarından zarar gören Muğlalı arıcılara yönelik Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Arılarımıza Can, Arıcılarımıza Destek Oluyoruz’ kampanyası başlatmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın Ula ilçesinde bulunan S.S Ula Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

S.S Ula Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Emin Benzer “Çamda balın olmayışı ve yangınlar, arıcıları büyük oranda etkiledi. Yangınlardan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinin arıcılara verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Çamda balın olmayışı, arıcıları ve işletmelerimizi ciddi anlamda etkiledi. Büyükşehir Belediyemizin MELSA kanalı ile ürünlerimizi pazarlanmasında büyük kolaylık yaşıyoruz. Belediyemizin güvencesiyle çok rahat pazarlayabiliyoruz. Belediyemiz sayesinde bal pazarlamada çok ciddi bir aşama kaydettik” dedi.

Başkan Gürün: Arıcılık desteklerimiz devam edecek

Çam balının Muğla için en değerli ve kıymetli ürünlerin başında geldiğinin altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, arıcılığa verdikleri destekleri yangın sonrasında daha da arttırdıklarını belirtti. Gürün, “Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin çam balını rahat pazarlanmaları konusunda gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Amacımız çam balı pazarını geliştirip kooperatiflerle insanların temasını sağlamak. Sıkıntıları hep beraber paylaşacağız. Eksikliklerimizi beraber gidereceğiz. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Muğla çam balı, bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80’ini de Muğla’mız üretiyor. İlimizdeki yangınlar sonrasında 67 bin hektarlık orman alanı kül oldu. Basralı kızılçam ağaçlarının ise %45i yangınlarda zarar gördü. Gerek orman yangınlarından gerekse kuraklıktan dolayı ilimizde zarar gören doğal floradan arılarımız nektar bulmakta zorlanmaktadır. Doğal flora neredeyse Muğla’da yok denecek kadar azdır. Muğla’da 5 bin arıcı geçimini arıcılıktan sağlamaktadır. Bizde Büyükşehir Belediyesi adına şehrimiz için bu kadar değerli olan bir ürünün üretimi ve pazarlanması için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.