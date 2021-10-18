Başkan Gürün, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı

Vatandaşın oyları ile seçimle iş başına gelen muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da 569 mahalle muhtarı ile birlikte aile birlikte Muğla olduklarını ve yaşadıkları şehre birlikte hizmet ettiklerini söyledi.

“13 ilçemizde muhtarımızla birlikte aile birlikte Muğlayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla dünyanın ve ülkemizin eşsiz güzellikleri yanında tarih, kültür, turizm, tarımda söz sahibi şehirlerinden biri. Birbirinden değerli 13 ilçesi olan Muğla’mızda yaşayan, bu şehre tatile gelen vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmetlerde bizlerin en büyük destekçisi 13 ilçemizde vatandaşlarımızın oyları ile seçilen demokrasimizin temel taşı 569 muhtarımız. Muhtarlık her zaman vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilk aradığı makam olmuştur. Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz Muğlamızda bizlerin en önemli mesai arkadaşı, yoldaşı ve vatandaşlarımızla aramızdaki en sağlam köprü değerli muhtarlarımızdır.

Muhtarlık görevinin son yıllarda yetkileri azaltılsa da sorumlulukları bir o kadar fazladır. Çok önemli bir vazifeyi yerine getiren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.